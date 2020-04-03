Оккупанты исключили строительство очистных сооружений в селе Курортное (Феодосия) из «федеральной целевой программы развития» Крыма и Севастополя. Предусмотренные средства оккупационный режим перераспределил на другие объекты.

Об этом сообщает пресс-служба «дирекции по управлению ФЦП», передает Флот2017.

По его словам, в результате корректировки программы были изменены объемы финансирования объектов и мероприятий. Корректировка проводилась на основе заключений государственной экспертизы.

Так, чиновники оккупационного режима исключили объект «Строительство очистных сооружений и разводящих коллекторов в селе Курортном». А заложенные на него средства перераспределены на другие объекты.

В «Дирекции» отметили, что минздрав РФ стал заказчиком по мероприятию «Обследование технического состояния санаторно-курортных организаций для детей на территории Евпатории и разработка технико-экономического обоснования развития их материально-технической базы с учетом создания детского реабилитационного центра мирового уровня».

Пгт. Курортное располагается у подножия горного массива Кара-Даг. В поселке проживает чуть более 300 человек. Но в курортный сезон Курортное принимает туристов и отдыхающих, и население в разы увеличивается.

В Курортном находится известная Карадагская биостанция, дельфинарий, администрация Карадагского природного заповедника. Отсутствие очистных пагубно влияет на здоровье людей.

Ранее мы писали, что в п. Коктебель в границах заповедника «Кара-Даг» началось строительство. На стройке работает техника. А территория «стройплощадки» огорожена забором.