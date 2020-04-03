До свободи активісту Котову залишається приблизно вісім місяців. Сподіваюся, до того часу влада дракона впаде. Смерть тирану!
|15:01 21.04.2020
|Крым
Мордорський суд сьогодні зглянувся і за розпорядженням зверху скоротив строк російському активісту Костянтинові Котову із чотирьох до півтора року позбавлення волі. До неї Кості залишається ще приблизно вісім місяців.
Я дуже сподіваюся, що до того часу влада дракона впаде й на волю вийдуть усі російські та українські політв'язні, які й далі сидять за вашу й нашу свободу, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Олег Сенцов.
Стіни впадуть! Смерть тирану!
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