Мордорський суд сьогодні зглянувся і за розпорядженням зверху скоротив строк російському активісту Костянтинові Котову із чотирьох до півтора року позбавлення волі. До неї Кості залишається ще приблизно вісім місяців.



Я дуже сподіваюся, що до того часу влада дракона впаде й на волю вийдуть усі російські та українські політв'язні, які й далі сидять за вашу й нашу свободу, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Олег Сенцов.





Стіни впадуть! Смерть тирану!

