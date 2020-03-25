Слідом за обвалом цін на нафту марки WTI, курс російського рубля поповз вниз

14:30 21.04.2020   Россия

У вівторок, 21 квітня, курс російського рубля впав слідом за падінням цін на нафту.

За даними Московської біржі, курс стосовно долара впав на 1,85%, до 76,95 руб / $ станом на 12:16. Протягом дня максимальне значення становило 77,01 руб / $. Також повідомляється, що стосовно євро російський рубль знизився на 1,75% - до 83,42 руб / євро, передає НВ.

По відношенню до європейської валюти курс рубля оновив мінімум, зафіксований 6 квітня.

Нагадаємо, що російська валюта дешевшає на тлі падіння цін на нафту. Увечері 20 квітня ціна нафти WTI стала негативною вперше в історії .

Також 21 квітня вартість нафти Brent впала до $ 19 за барель.



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