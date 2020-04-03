За добу в Миколаївській області подвоїлася кількість випадків зараження коронавірусом
|14:01 21.04.2020
|Украина
У Миколаївській області, яка довго залишалася останнім регіоном без коронавірусу, за останні 24 години кількість випадків захворювання подвоїлася.
Про це повідомляє обласна держадміністрація, передає РБК-Україна.
Зазначено, що за добу в області підтвердили 42 випадки коронавірусу, а всього в регіоні - 83 випадки.
Відзначається, що 33 людини з 83 підтверджених випадків - це жителі Вознесенська і Вознесенського району, 28 - Доманівського району, 9 - Миколаєва, 6 - Первомайська, 4 - Арбузинського району. Також виявили в Южноукраїнську, Казанківському та Врадіївському районі.
Нагадаємо, в Україні за добу заразилися коронавірусом 415 осіб. Так, всього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
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