Паром «Грейфсвальд» доставил в Черноморск подаренные СИЗ из Турции
|13:45 21.04.2020
|Турция
Инициатор гуманитарной акции — Почетный консул Украины в провинции Мугла Хусейн Арслан — передал в дар нашей стране комплекты средств индивидуальной защиты: 1000 защитных хирургических халатов, 100 защитных комбинезонов, 100 вакуумных защитных очков и 100 защитных козырьков.
Об этом сообщил Александр Федоров, пресс-секретарь Ассоциации судовладельцев Украины, передают Порты Украины.
Работники Посольства Украины в Турции, благодаря поддержке СК «Укрферри», работающей на линии Черноморск-Карасу, организовали доставку гуманитарного груза в Украину. В воскресенье, 20 апреля, груз приняли представители МИД в Одессе для последующей передачи по назначению.
Как сообщил пассажирский помощник парома «Грейфсвальд» Сергей Панюшкин, этим рейсом из Турции в Украину также доставлены 58 украинских граждан.
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