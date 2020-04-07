Инициатор гуманитарной акции — Почетный консул Украины в провинции Мугла Хусейн Арслан — передал в дар нашей стране комплекты средств индивидуальной защиты: 1000 защитных хирургических халатов, 100 защитных комбинезонов, 100 вакуумных защитных очков и 100 защитных козырьков.

Об этом сообщил Александр Федоров, пресс-секретарь Ассоциации судовладельцев Украины, передают Порты Украины.

Работники Посольства Украины в Турции, благодаря поддержке СК «Укрферри», работающей на линии Черноморск-Карасу, организовали доставку гуманитарного груза в Украину. В воскресенье, 20 апреля, груз приняли представители МИД в Одессе для последующей передачи по назначению.

Как сообщил пассажирский помощник парома «Грейфсвальд» Сергей Панюшкин, этим рейсом из Турции в Украину также доставлены 58 украинских граждан.