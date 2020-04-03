В оккупированном Крыму из-за коронавируса начались тотальные проверки приезжих
|13:30 21.04.2020
|Крым
Полицейские приступили к проверке приезжих из других регионов, прибывших в оккупированный Крым с момента "введения режима повышенной готовности".
Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в сообщил Сергей Аксёнов, передает Ялта-24.
«С сегодняшнего дня ... начались тотальные рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих с момента, когда у нас был введен режим повышенной готовности. Полностью, практически 100%, намерены просмотреть», – сказал Аксёнов.
Он отметил, что большая часть приезжих, по данным из анкет, сконцентрированы в Ленинском, Сакском, Черноморском, Красногвардейском районах и на Южном берегу Крыма.
Отчет о проделанной работе по проверке приехавших в оккупированный Крым граждан за прошедшие сутки будет озвучиваться ежедневно на заседании оперативного штаба. «Если будем понимать, что все это носит массовый характер и, к сожалению, наши гости не реагируют ни на требования, ни на призывы, буду выходить с инициативой об ужесточении наказания, вплоть до уголовного. Нет возможности сегодня заниматься демократией», – подчеркнул Аксёнов.
На текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них - завозные из-за границы, 8 завезены из субъектов РФ, 18 случаев – местные. Вылечилось 23 человека.
Ще на цю тему:
"Судья" оккупированного Крыма предстанет перед судом за государственную измену - прокуратура АРК
Оккупанты передумали строить очистные сооружения в Курортном
Окупанти закликали не їхати до окупованого Криму через коронавірус
Коллаборант Фикс ожидает провокаций от НАТО в Черном море
Крымчане увеличивают риск распространения коронавируса
Для приезжих в оккупированный Крым придумали новое наказание
В оккупированном Крыму — три новых случая COVID-19, общее количество возросло до 52
В оккупированном Крыму наблюдается "серьезный кризис власти"