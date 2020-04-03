Полицейские приступили к проверке приезжих из других регионов, прибывших в оккупированный Крым с момента "введения режима повышенной готовности".

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в сообщил Сергей Аксёнов, передает Ялта-24.

«С сегодняшнего дня ... начались тотальные рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих с момента, когда у нас был введен режим повышенной готовности. Полностью, практически 100%, намерены просмотреть», – сказал Аксёнов.

Он отметил, что большая часть приезжих, по данным из анкет, сконцентрированы в Ленинском, Сакском, Черноморском, Красногвардейском районах и на Южном берегу Крыма.

Отчет о проделанной работе по проверке приехавших в оккупированный Крым граждан за прошедшие сутки будет озвучиваться ежедневно на заседании оперативного штаба. «Если будем понимать, что все это носит массовый характер и, к сожалению, наши гости не реагируют ни на требования, ни на призывы, буду выходить с инициативой об ужесточении наказания, вплоть до уголовного. Нет возможности сегодня заниматься демократией», – подчеркнул Аксёнов.

На текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них - завозные из-за границы, 8 завезены из субъектов РФ, 18 случаев – местные. Вылечилось 23 человека.