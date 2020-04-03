На Черноморском флоте страны-агрессора продолжается плановое зачётное тактическое учение соединения кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ РФ.

В ходе учения экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки, пишет пресс-служба Минобороны России.

Затем в рамках отработки противоминных действий морские тральщики «Иван Голубец» и «Железняков» успешно осуществили разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.

В завершении учения по ведению противоминных действий экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим плавающую мину.

Ранее в ходе первого этапа учения экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Железняков» провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу.

Зачётное тактическое учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота оккупантов.