Морские тральщики Черноморского флота РФ выполнили противоминные действия в рамках учения
|15:40 19.04.2020
|Севастополь
На Черноморском флоте страны-агрессора продолжается плановое зачётное тактическое учение соединения кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ РФ.
В ходе учения экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево» выполнил постановку учебных мин в морском полигоне боевой подготовки, пишет пресс-служба Минобороны России.
Затем в рамках отработки противоминных действий морские тральщики «Иван Голубец» и «Железняков» успешно осуществили разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.
В завершении учения по ведению противоминных действий экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим плавающую мину.
Ранее в ходе первого этапа учения экипажи морских тральщиков «Иван Голубец» и «Железняков» провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу.
Зачётное тактическое учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота оккупантов.
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