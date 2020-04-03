Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 17, 18, 19 апреля
|15:20 19.04.2020
|Россия
По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 17, 18 и 19 апреля прошли следующие мероприятия:
1. Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Ейске завершает обучение очередной группы младших авиационных специалистов для соединений морской авиации флотов.
В настоящее время около 100 военнослужащих сдают выпускные экзамены, по результатам которых экзаменационная комиссия оценит уровень полученных знаний курсантов.
В ходе 6-месячного обучения военнослужащие готовились по четырем военно-учетным специальностям, включая специализации по наземным средствам обслуживания авиационной техники и средствам поиска и поражения подводных лодок противника.
После выпуска специалисты будут направлены в части морской авиации Черноморского, Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов России для дальнейшего прохождения военной службы.
2. На Каспийской флотилии (КФл) подводят итоги боевой подготовки и деятельности соединений и воинских частей объединения за зимний период обучения.
Корабельными соединениями выполнено более 200 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, выполнено более 100 артиллерийских стрельб, порядка 20 противоминных упражнений и практических минных постановок, проведено более 50 противодиверсионных упражнений. Общая наплаванность экипажей кораблей и судов (время нахождения в море) составила около 400 суток.
В ходе зимнего периода обучения все мероприятия боевой подготовки корабельных группировок и береговых сил флотилии выполнены в полном объёме.
3. В рамках тактико-специального учения экипажи танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, провели контрогневые маневры в ночных условиях горной местности.
На полигоне Алагяз танкисты, используя рельеф местности для маскировки, организовали засаду и провели контрольные стрельбы штатным снарядом по низколетящим воздушным целям, огневым средствам и бронеобъектам условного противника на дальности до 2 км.
Также экипажи выполнили фланговую стрельбу при вождении танков по горной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.
Всего в тактико-специальном учении было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники ЮВО, в том числе средства имитации целей условного противника.
4. В 49-ю общевойсковую армию ЮВО для оснащения полевых пунктов управления поступили комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.
Оснащение мобильными комплексами позволило в два раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, смену места дислокации, а также автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.
АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КАМАЗ и включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции.
Многофункциональные комплексы оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.
Ще на цю тему:
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 15, 16 апреля
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
Морпехи Каспийской флотилии проводят полевой сбор по тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13, 14 апреля
Корабли Каспийской флотилии РФ вышла из пункта постоянного базирования для выполнения учебно-боевых задач
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 апреля
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10 апреля
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
Разведроты морской пехоты Каспийской флотилии прорывали оборону условного противника с моря
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 апреля