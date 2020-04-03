По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 17, 18 и 19 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Ейске завершает обучение очередной группы младших авиационных специалистов для соединений морской авиации флотов.

В настоящее время около 100 военнослужащих сдают выпускные экзамены, по результатам которых экзаменационная комиссия оценит уровень полученных знаний курсантов.

В ходе 6-месячного обучения военнослужащие готовились по четырем военно-учетным специальностям, включая специализации по наземным средствам обслуживания авиационной техники и средствам поиска и поражения подводных лодок противника.

После выпуска специалисты будут направлены в части морской авиации Черноморского, Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов России для дальнейшего прохождения военной службы.

2. На Каспийской флотилии (КФл) подводят итоги боевой подготовки и деятельности соединений и воинских частей объединения за зимний период обучения.

Корабельными соединениями выполнено более 200 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, выполнено более 100 артиллерийских стрельб, порядка 20 противоминных упражнений и практических минных постановок, проведено более 50 противодиверсионных упражнений. Общая наплаванность экипажей кораблей и судов (время нахождения в море) составила около 400 суток.

В ходе зимнего периода обучения все мероприятия боевой подготовки корабельных группировок и береговых сил флотилии выполнены в полном объёме.

3. В рамках тактико-специального учения экипажи танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, провели контрогневые маневры в ночных условиях горной местности.

На полигоне Алагяз танкисты, используя рельеф местности для маскировки, организовали засаду и провели контрольные стрельбы штатным снарядом по низколетящим воздушным целям, огневым средствам и бронеобъектам условного противника на дальности до 2 км.

Также экипажи выполнили фланговую стрельбу при вождении танков по горной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники ЮВО, в том числе средства имитации целей условного противника.

4. В 49-ю общевойсковую армию ЮВО для оснащения полевых пунктов управления поступили комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.

Оснащение мобильными комплексами позволило в два раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, смену места дислокации, а также автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КАМАЗ и включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции.

Многофункциональные комплексы оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.