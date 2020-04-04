Два есмінці США спільно із кораблями союзників по НАТО беруть участь в операціях Альянсу у Балтійському та Чорному морях, щоб продемонструвати пильність НАТО та готовність забезпечити надійність політики стримування потенційних агресорів навіть в умовах пандемії.

Таке повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті Північноатлантичного Альянсу, передає Укрінформ.

"Есмінець USS Donald Cook увійшов в Балтійське море 11 квітня після участі у спільних протичовнових навчаннях з Великою Британією. Під час знаходження у Балтійському морі він здійснюватиме морські операції разом з європейським союзниками для забезпечення регіональної стабільності. Ще один корабель, USS Porter, пройшов міжнародними транзитними каналами у Чорне море 13 квітня, з метою участі у безпекових морських операціях спільно з союзниками по НАТО і партнерами", - йдеться у повідомленні.

Обидва есмінця постійно дислоковані у іспанському порті Рота (Rota). Вони постійно беруть участь у різноманітних місіях, включаючи двосторонні та багатосторонні навчання та операції Постійних військово-морських груп НАТО.

"НАТО залишається готовим до відповіді на будь-які загрози. Хоча (в умовах пандемії) ми вживаємо всі необхідні заходи, щоб захистити наші сили, це не підриває наші оперативні спроможності. Ці місії свідчать про те, що союзники по НАТО продовжують тісно працювати разом, щоб стримати будь-якого потенційного агресора скористатися ситуацією у власних інтересах", - зауважила з цього приводу речник НАТО Оана Лунгеску.