"Під дулом автомата": шведський ексгравець "Таврії" Свенссон згадав, як втік із Криму
|20:45 17.04.2020
|Крым
Футболіст збірної Швеції і ексгравець сімферопольської "Таврії" Густав Свенссон поділився спогадами про естренну втечу з Криму в кінці лютого.
"Коли я зайшов в роздягальню після тренування на базі "Таврії", у мене в телефоні було 300 пропущених дзвінків. Я почав читати новини і побачив, що Володимир Путін оголосив про вторгнення на територію Криму. Разом з іншими іноземцями я моментально звернувся до керівництва команди і попросив їх вивезти нас звідси на автобусі. Вони без зайвих питань організували все за кілька годин, і за це я їм дуже вдячний", – розповів Свенссон в інтерв'ю виданню Aftonbladet, передає OBOZREVATEL.
Футболіст був неймовірно наляканий, коли на виїзді з міста їхній автобус зупинили російські військові з автоматами.
"Коли ми пізно вночі виїжджали з міста, російські військові вже встановили блокпости. Вони зупинили нас і зайшли в салон з автоматами, по черзі питаючи нас, хто ми такі і чому ми їдемо. Під дулом автомата і з паспортом в руках ми намагалися пояснити їм ситуацію . Цей страх я ніколи не забуду", – згадує він.
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