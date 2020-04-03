Футболіст збірної Швеції і ексгравець сімферопольської "Таврії" Густав Свенссон поділився спогадами про естренну втечу з Криму в кінці лютого.

"Коли я зайшов в роздягальню після тренування на базі "Таврії", у мене в телефоні було 300 пропущених дзвінків. Я почав читати новини і побачив, що Володимир Путін оголосив про вторгнення на територію Криму. Разом з іншими іноземцями я моментально звернувся до керівництва команди і попросив їх вивезти нас звідси на автобусі. Вони без зайвих питань організували все за кілька годин, і за це я їм дуже вдячний", – розповів Свенссон в інтерв'ю виданню Aftonbladet, передає OBOZREVATEL.

Футболіст був неймовірно наляканий, коли на виїзді з міста їхній автобус зупинили російські військові з автоматами.

"Коли ми пізно вночі виїжджали з міста, російські військові вже встановили блокпости. Вони зупинили нас і зайшли в салон з автоматами, по черзі питаючи нас, хто ми такі і чому ми їдемо. Під дулом автомата і з паспортом в руках ми намагалися пояснити їм ситуацію . Цей страх я ніколи не забуду", – згадує він.