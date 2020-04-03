У Великій Британії починають масштабне випробування ліків від COVID-19

20:15 17.04.2020   Украина

У Великій Британії заявили про проведення наймасштабнішого у світі випробування препарату для лікування хворих із коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє газета The Guardian, передає День.

«Це, безумовно, найбільше випробування у світі», - сказав Пітер Горбі з Оксфордського університету, який очолює дослідження.

Раніше він проводив випробування ліків від Еболи в Західній Африці та Демократичній Республіці Конго (ДРК).

Як зазначається, у дослідженні беруть участь більше 5 тисяч пацієнтів у 165 лікарнях по всій країні.

За словами учасників дослідження, перші результати стануть відомі у червні.

Деталі дослідження не повідомляються.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, станом на 17 квітня у світі зареєстровано майже 2,2 млн випадків COVID-19, з них більше 557,6 тис. осіб одужали, понад 147,5 тис. померли.



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