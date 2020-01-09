Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував укласти угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів.

Так, під час сьогоднішньої телефонної розмови з очільником уряду Хорватія Андреєм Пленковичем український прем'єр запропонував підписати угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС під час саміту "Східного партнерства".

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що Україна та Франція домовилися про співпрацю за двома стратегічними напрямами. Зокрема, Франція підтримуватиме інфраструктурні проєкти України, а також проєкти щодо відновлення Донбасу.