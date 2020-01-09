Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС
|20:01 17.04.2020
|Украина
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував укласти угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів.
Так, під час сьогоднішньої телефонної розмови з очільником уряду Хорватія Андреєм Пленковичем український прем'єр запропонував підписати угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС під час саміту "Східного партнерства".
Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що Україна та Франція домовилися про співпрацю за двома стратегічними напрямами. Зокрема, Франція підтримуватиме інфраструктурні проєкти України, а також проєкти щодо відновлення Донбасу.
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