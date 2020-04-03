У четырех сотрудников "Северной верфи" в России тесты на коронавирус дали подозрительный результат

19:41 17.04.2020   Россия

На "Северной верфи" РФ после тестирования на коронавирус сотрудников, которые выходят на работу, выявлено четыре "сомнительно положительных" результата.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает FlotProm со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Эти четыре работника находятся на самоизоляции. Повышенной температуры или других симптомов COVID-19 у них не наблюдается. У них взяты дополнительные анализы, результаты получим через пять дней. Проведена санитарная обработка рабочих мест", – добавили в пресс-службе "Северной верфи".

Завод работает в штатном режиме с учетом действующих в стране ограничений, подчеркнули представители завода.

Напомним, что накануне, 16 апреля, стало известно, что "Северная верфь" планирует в конце апреля – начале мая спустить на воду третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".

За прошедшие сутки в России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса COVID-19 (в Петербурге – 434 заболевших). Всего диагноз подтвержден у 32 007 россиян, погибли 273 пациента, выздоровели 2590 человек.

Ранее специалисты Mil.Consulting начали мониторинг развития ситуации на предприятиях ВПК из-за короновируса. Отчет предоставляется руководителям профильных департаментов и предприятий ВПК.



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