На "Северной верфи" РФ после тестирования на коронавирус сотрудников, которые выходят на работу, выявлено четыре "сомнительно положительных" результата.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает FlotProm со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Эти четыре работника находятся на самоизоляции. Повышенной температуры или других симптомов COVID-19 у них не наблюдается. У них взяты дополнительные анализы, результаты получим через пять дней. Проведена санитарная обработка рабочих мест", – добавили в пресс-службе "Северной верфи".



Завод работает в штатном режиме с учетом действующих в стране ограничений, подчеркнули представители завода.



Напомним, что накануне, 16 апреля, стало известно, что "Северная верфь" планирует в конце апреля – начале мая спустить на воду третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".



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