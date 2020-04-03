На Кавказі ліквідували майора ФСБ, який брав участь у захопленні Криму

19:21 17.04.2020   Крым

Російського військового, майора ФСБ Володимира Борисова, який брав участь в операції з окупації Криму, ліквідовано під час "оперативно-бойового заходу на Північному Кавказі".

Про це повідомляє сайт «Інформаційний спротив», передає Укрінформ.

"Стало відомо, що під час проведення оперативно-бойового заходу на Північному Кавказі, було ліквідовано співробітника 2-го відділу Управління "В" Центру спеціальних операцій ФСБ майора Володимира Борисова", - повідомляє "ІС" з посиланням на Твіттер користувача «Хочу Додому» .

Повідомляється, що під час служби в спецпідрозділі ФСБ РФ "Вимпел" Борисов у 2014 році брав участь в операції з захоплення українського Криму, за що був нагороджений путінською медаллю.

Крім того, Борисов "відзначився" і на Донбасі.

Телеграм-канал «Donetchanyn» опублікував відеоролик, на якому видно, як на шляху прямування машини офіцера ФСБ детонує вибуховий пристрій.

"Як на Кавказі місцевими партизанами був ліквідований майор Володимир Борисов ЦСП ФСБ Росії "Вимпел", - підписав ролик автор.



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