Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову – адвокат
|19:01 17.04.2020
|Крым
Подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя 16 апреля продлил арест экс-главе Евпатории Андрею Филонову.
Об этом 17 апреля корреспонденту Крым.Реалии сообщил его адвокат Александр Вольвач.
«Вчера (16 апреля – КР) был суд и продлили еще на месяц и 24 суток. Прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения, а мы, соответственно, на изменение на домашний арест с учетом коронавируса», – сказал Вольвач.
Во вторник, 4 февраля, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в российском городе Сочи отклонил в удовлетворении жалобы стороны защиты на арест экс-главы Евпатории Андрея Филонова и дополнительно продлил ему меру пресечения до 19 апреля.
Филонова задержали 3 апреля 2019 года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.
По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.
Филонов заявил, что возбужденное против него дело «носит заказной характер».
В конце апреля 2019 года депутаты подконтрольного Кремлю Евпаторийского горсовета приняли решение об отстранении Филонова от должности главы российской администрации города.
В октябре 2019 года депутаты подконтрольного России Евпаторийского городского совета назначили главой горадминистрации Романа Тихончука.
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