Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) підбив проміжні підсумки карантинних заходів, запроваджених у країні через поширення вірусу SARS-CoV-2.

"За даними на сьогоднішній день, епідемія під контролем і стала більш керованою", - заявив політик у Берліні у п'ятницю, 17 квітня, передає Deutsche Welle.

Шпан наголосив, що запровадження в середині березня суворих обмежувальних заходів призвело до "повного гальмування" суспільного та економічного життя. "Тепер ми можемо сказати, що це мало успіх", - зазначив він.

За словами міністра, кількість нових випадків інфікування, що викликає хворобу COVID-19, знижується. При цьому з 12 квітня в Німеччині щодня одужує більше людей, ніж інфікується. "Система охорони здоров'я ФРН у жоден із днів не була перевантаженою", - запевнив він.

Лікарні переходитимуть на звичний режим роботи

Завдяки успіхам у боротьбі з епідемією вже з травня лікарні в Німеччині почнуть повертатися до звичного режиму роботи, а відкладені через коронавірус хірургічні операції будуть виконані. Водночас від 25 до 30 відсотків ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, як і планувалося, зарезервують для пацієнтів із коронавірусною хворобою.

За словами Шпана, в Німеччині 1,7 мільйона осіб протестували на коронавірус. У країні щотижня проводять близько 350 тисяч тестів. Кількість тестувань за наявності реактивів можна збільшити до 700 тисяч на тиждень.

Як повідомлялося, до початку квітня Німеччині вдалося збільшити число місць у відділеннях інтенсивної терапії з 28 тисяч до майже 40. Німецький парламент, ухвалюючи в кінці березня антикризовий пакет, передбачив, що за кожне додатково облаштоване місце в відділенні реанімації лікарні отримають 50 тисяч євро. Окрім того, вирішили додатково виділяти лікарням кошти на придбання захисних костюмів.

Коефіцієнт зараження коронавірусом у Німеччині станом на 17 квітня опустився нижче одиниці. Це означає, що на одного носія SARS-CoV-2 припадає менше одного зараження. Анґела Меркель назвала цей показник важливим критерієм для послаблення карантину.