Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Сейтхалилов не получает письма - супруга

18:21 17.04.2020   Крым

Фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Сейтхалилову, который сейчас находится в СИЗО Симферополя, не отдают письма поддержки от народа.

Об этом Крымскотатарскому Ресурсному Центру сообщила его супруга Эльзара.

Супруга политзаключенного подчеркнула, что Рустем чувствует поддержку от родных, друзей и всего народа, так как ребята делают передачки, приходят на суды, что очень сильно поддерживает.

"Письма от людей ему не дают, он сейчас в Симферополе, тут не дают писем, когда был в Таганроге передавали. Причины не знаю, я у него спрашивала, ты получил письма от людей, т.к. знала, что ребятам отправили письма поддержки, он сказал нет", - рассказала она.

Жена отметила, что условия содержания плохие: антисанитария, холодная вода, тараканы, клопы. Еда ужасная, ест то что передают. Кроме того, политзаключенного беспокоят очень частые, сильные головные боли.  

Напомним, что 27 марта 2019 года российские силовики в оккупированном Крыму провели массовые обыски в 26 домах крымских татар. У некоторых активистов изъяли литературу, которую, по данным "Крымской солидарности", силовики сами и подкинули. Помимо книг и брошюр, у людей изымали телефоны, планшеты, ноутбуки, паспорта. Силовики вели себя грубо. Сообщается, что они применяли физическую силу по отношению к задержанным. В дома заходили в обуви. Адвокатов, приехавших на место проведения обысков, не допускали к подзащитным.

По результатам было задержано 20 человек, которых подозревают в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". 28 марта задержали еще троих крымскотатарских активистов, в домах которых в их отсутствие были проведены обыски. 27-28 марта оккупационный суд арестовал всех 23 задержанных после обысков крымскотатарских активистов. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии всем фигурантам "дела" неоднократно продлевали сроки ареста.



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