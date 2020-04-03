Коллаборант Фикс ожидает провокаций от НАТО в Черном море
|18:01 17.04.2020
|Крым
Так называемый «1й зампредседателя Госсовета» Крыма Ефим Фикс предсказуемо отреагировал на будущие совместные учения НАТО и Украины в Черном море. Он считает, что НАТО «стыдно и позорно» проводить учения с Украиной. И как подконтрольный российский политик подчеркивает цель учений – провокация в Черном море.
«С чем они там собираются проводить учения? С двумя посудинами, которые есть на вооружении ВМСУ? Это для американцев стыдно и позорно участвовать в учениях с «огромным» флотом Украины. Видимо, они в очередной раз решили устроить провокации вместо того, чтобы обеспечивать мир и безопасность», — цитирует коллаборанта Ефима Фикса РИА Новости Крым, передает Флот2017.
Отметим, глава представительства НАТО в Украине Александер Винников в обращении к министру обороны Украины Андрею Тарану предложил провести совместные учения в Черноморском регионе.
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