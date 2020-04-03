Пристайко провів зустріч із представниками ВООЗ, ООН та ЄС: про що говорили
|17:21 17.04.2020
|Украина
Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко провів зустріч з міжнародними партнерами ВООЗ, ООН та ЄС в рамках єдиного механізму координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу.
Про це Пристайко повідомив у себе в Twitter, передає УНН.
"Обговорив з ООН, ВООЗ та місією ЄС в Україні узагальнені потреби України у боротьбі з COVID-19: медичне обладнання, засоби, фінансову, експертну підтримку. Передали дані міжнародним партнерам для формування єдиного фінансового пакету", - повідомив Пристайко.
З його слів, Україна є активним учасником взаємообміну допомогою для подолання пандемії COVID-19, включаючи повітряну доставку вантажів, медичного спирту для дезінфекторів, обміну досвідом між лікарями України та ЄС.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Офісі віце-прем'єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції України створений єдиний механізм координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу.
Такий інструмент взаємодії дозволить прискорити комунікацію України з міжнародними партнерами та організаціями, які готові надавати допомогу, включаючи гуманітарну, фінансову та матеріально-технічну.
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