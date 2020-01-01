Німеччина надає Україні обладнання для боротьби з пожежами у зоні відчуження

17:01 17.04.2020   Украина

Німеччина передає Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж навколо Чорнобильської АЕС вартістю 230 тисяч євро. 

Про це у п’ятницю повідомили у посольстві Німеччини, пише "Європейська правда". 

Допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності та близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових та рослинних пожеж. 

Допомогу за дорученням уряду Німеччини надає Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). 

„Ми раді чути, що гасіння пожеж проходить успішно завдяки масштабному задіянню підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. 

„Щоб підтримати і захистити відважних вогнеборців у їхній боротьбі, ми швидко відреагували і, за погодженням з ДСНС, закупили дозиметри, пожежні рукави та пожежну машину", - додала вона.



Ще на цю тему:

16:01 26.12.2019
Пожежа в Одесі: Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих
19:15 23.10.2019
Семьи выживших в пожаре лагеря "Виктория" детей требуют 4 миллиона гривен компенсации от Одесского горсовета
10:10 12.10.2018
Бывший директор лагеря "Виктория" останется в СИЗО еще на два месяца
08:14 04.10.2018
Экс-заммэра Одессы не видит своей вины в трагическом пожаре в детском лагере "Виктория"
09:46 15.08.2018
В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО экс-директор лагеря «Виктория»
19:30 26.07.2018
У таборі «Вікторія», де внаслідок пожежі загинуло троє дітей, знайшли рештки кісток
19:36 23.07.2018
Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
10:44 04.07.2018
Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
16:45 30.05.2018
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
21:15 04.05.2018
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
18:35 05.04.2018
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
08:32 27.03.2018
За следствие по делу о пожаре в детском лагере «Виктория» взялась СБУ
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
10:15 17.04.2020
Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень
15:40 16.04.2020
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
17:00 14.04.2020
СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 17.04.2020
Грузія продовжила термін легального перебування для іноземців
10:30 17.04.2020
У Грузії повністю заборонять пересування на легкових автомобілях
19:30 16.04.2020
США выделяют помощь Грузии для информационного противостояния России
13:45 14.04.2020
Ексміністра оборони Грузії посадили на п'ять років за штурм парламенту - ЗМІ
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 17.04.2020
У Кишиневі відкрили великодні ярмарки "щоб уникнути скупчення людей у магазинах"
11:45 15.04.2020
У Молдові через коронавірус скасували Парад перемоги
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 17.04.2020
У четырех сотрудников "Северной верфи" в России тесты на коронавирус дали подозрительный результат
12:45 17.04.2020
США звинуватили РФ в небезпечному повітряному перехопленні
11:45 17.04.2020
Россия тонет в нефти: Лишние баррели негде хранить
10:45 17.04.2020
В России не осталось регионов без коронавируса
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:30 17.04.2020
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
18:20 16.04.2020
Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень
08:20 16.04.2020
COVID-19: Грузия и Румыния решили продлить чрезвычайное положение
14:45 15.04.2020
Два літаки Іл-76 ЗС України доставили до Румунії медичний вантаж з Китаю
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 17.04.2020
У Туреччині за добу померли 126 людей – найбільше з початку епідемії
10:45 16.04.2020
Європарламент критикує звільнення в Туреччині тисяч в’язнів, окрім політичних
10:45 15.04.2020
Турецькі науковці завершили перший етап розробки вакцини проти Covid-19
12:40 14.04.2020
Суда в порты Турции будут заходить после санитарного контроля
Всі новини країни
Украина Украина
20:15 17.04.2020
У Великій Британії починають масштабне випробування ліків від COVID-19
20:01 17.04.2020
Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС
19:21 17.04.2020
На Кавказі ліквідували майора ФСБ, який брав участь у захопленні Криму
19:01 17.04.2020
Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд