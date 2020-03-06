Грузія продовжила термін легального перебування для іноземців

16:45 17.04.2020   Грузия

Грузія продовжила термін легального перебування іноземців на території країни до 30 червня через епідемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це йдеться у постанові уряду Грузії.

Постанова стосується громадян інших країн та осіб без громадянства, які легально перебувають на території Грузії станом на 14 березня 2020 року.

Якщо ці особи з певних причин не можуть виїхати з країни, законний термін їхнього перебування у Грузії продовжується до 30 червня.

Серед таких причин:

- якщо держава, громадянином якої є людина, входить у зону високого ризику;

- якщо ця держава обмежила можливість перетину кордону;

- якщо особа перебуває у лікарні, на карантині або в самоізоляції;

- якщо особа не може виїхати у зв’язку зі скасуванням авіарейсів.

Неможливість виїхати з території країни потребуватиме документального підтвердження.

Нагадаємо, Грузія запровадила повну заборону на пересування легковими авто з 12:00 години 17 квітня по 21 квітня включно. Також відсьогодні стає обов'язковим носіння медичних масок в закритих просторах. 



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