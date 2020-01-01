Азовское море вышло из берегов. На побережье Мариуполя бушует шторм
|15:45 17.04.2020
|Украина
Ветер обрушил на побережье Мариуполя волны. Вышедшее из берегов море затопило городской пляж.
Как сообщил руководитель спасательной аварийно-водолазной службы горсовета Александр Татай, ветер достигает 17 метров в секунду, передает MRPL.CITY.
«На море шторм. Волны до полутора метров. Переливаются через пирсы. Дует юго-западный ветер 17 м/с. На пляже пусто», - рассказал Александр Татай.
По его словам, сильный ветер ожидается, как минимум, в течение еще одного дня.
Напомним, Мариуполь окажется в плену мощнейших ветров – самые сильные порывы ожидаются на морском побережье. Волны поднимутся в высоту до 2 м – такие условия соответствуют второму уровню опасности, оранжевому.
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