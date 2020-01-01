Ветер обрушил на побережье Мариуполя волны. Вышедшее из берегов море затопило городской пляж.

Как сообщил руководитель спасательной аварийно-водолазной службы горсовета Александр Татай, ветер достигает 17 метров в секунду, передает MRPL.CITY.

«На море шторм. Волны до полутора метров. Переливаются через пирсы. Дует юго-западный ветер 17 м/с. На пляже пусто», - рассказал Александр Татай.

По его словам, сильный ветер ожидается, как минимум, в течение еще одного дня.

Напомним, Мариуполь окажется в плену мощнейших ветров – самые сильные порывы ожидаются на морском побережье. Волны поднимутся в высоту до 2 м – такие условия соответствуют второму уровню опасности, оранжевому.