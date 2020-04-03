Крымчане по-прежнему отказываются соблюдать режим самоизоляции. В первую очередь, речь идет о тех, кто вернулся из-за границы или неблагополучных по коронавирусу регионов и не хочет выдерживать 14-дневный карантин. Никакие уговоры и угрозы "властей" не действуют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в МВД оккупированного Крыма поступило 90 сообщений о таких людях. И только 14 сигналов не подтвердилось. То есть, как минимум 76 потенциально инфицированных крымчан разгуливали по людным местам, рискуя заразить окружающих.

Еще одна проблема: крымчане, контактировавшие с заболевшими, скрывают это во время эпидрасследования. В результате повышается вероятность распространения опасной инфекции.

Так, в Красногвардейском районе пришлось перевести в режим обсерватора психоневрологический диспансер, так как один из сотрудников контактировал с зараженным.

Сам «нулевой пациент», вернувшийся из Москвы, скрыл этот факт при обращении за медицинской помощью.

При этом мужчина заболел на 6 день после возвращения, а к врачам обратился только 8-го. 11 апреля его госпитализировали с подозрением на пневмонию, и только после этого выяснилось, что у него коронавирус. В результате, он мог инфицировать более 60 человек.

Ситуация обостряется на фоне растущего числа обращений за социальной помощью: скрывающие контакт с зараженными могут передать инфекцию через волонтеров и социальных работников пожилым людям и страдающим серьезными хроническими патологиями, для которых коронавирус несет смертельную опасность.

