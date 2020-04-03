Про це йдеться в публічному звернненні до Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, яке громадські організації оприлюднили 17 квітня.

Публікуємо текст заяви повністю.

Ми, громадські організації, що опікуються питаннями захисту прав постраждалих від конфлікту осіб, звертаємося до Вас з приводу проєкту Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України (реєстр. 3330). Його появу прем’єр-міністр України анонсував ще 2 квітня, втім сам текст проєкту та супровідні документи з’явилися на сайті Верховної Ради лише 14 квітня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту Постанови, Програма розрахована на строк повноважень Уряду, тобто на наступні 4,5 роки. У пояснювальній записці йдеться, що проєкт постанови не проходив обговорення із зацікавленими сторонами, також він не потребував проведення громадської антикорупційної та громадської антидискримінаційної експертизи, а сама програма сформована виключно на основі поданих міністерствами пропозицій.

Текст Програми неможливо детально аналізувати, оскільки це набір політичних декларацій, а не головний засадничий документ роботи Уряду, коли держава знаходиться в ситуації економічної кризи, пандемії COVID-19, триваючого збройного конфлікту, часткової окупації своїх територій, масового внутрішнього переміщення, масштабних екологічних проблем. Програма не містить жодної конкретики: чітко визначених цілей, заходів задля їхнього досягнення та відповідного фінансування, розподілу пріоритетів по відповідальних за них центральних органах виконавчої влади, результатів та індикаторів, які б могли б слугувати в подальшому для оцінки ефективності її виконання.

Враховуючи той факт, що новий Уряд був суттєво оновлений, і в його складі з’явилися нові міністерства, доречно було б окреслити ключові пріоритети новостворених ЦОВВ, зазначити, які політики будуть продовжені, а які переглянуті з урахуванням перегляду бюджету та викликів, пов’язаних із COVID-19.

Зокрема, одним із нових міністерств є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке очолює профільний віце-прем’єр-міністр України. Втім це жодним чином не вплинуло на пріоритезацію тематики, пов’язаної з подоланням наслідків збройного конфлікту, в проєкті Програми.

Короткострокові пріоритети Уряду, згідно з Програмою, не мають жодної згадки про виклики, пов’язані зі збройною агресією, окупацією та внутрішнім переміщенням, в тому числі про виклики, пов’язані із розповсюдженням пандемії на тимчасово окупованих територіях та в районах, наближених до лінії розмежування. Довгострокові пріоритети щодо подолання негативних наслідків збройного конфлікту є декларативними та загальними. Вони не дають можливості визначити, яке місце в діяльності Уряду буде посідати питання реінтеграції та захисту прав постраждалих у конфлікті, які ресурси на їх виконання будуть потрібні та як оцінювати ефективність реалізації Програми. Також звертаємо увагу на те, що Програма діяльності Уряду не містить жодної згадки про тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Програма діяльності Уряду повинна бути базовим документом, в якому міститься детальна інформація про цілі та конкретні шляхи їх досягнення. В той же час Уряд повинен взяти до уваги той факт, що окрім пандемії COVID-19 в Україні триває збройний конфлікт, більше 1,4 мільйонів осіб зазнали внутрішнього переміщення, частина території, на якій проживають громадяни України, наразі окупована Російською Федерацією, на сході України загинуло щонайменше 3353 та поранено більше 7000 цивільних осіб, внаслідок збройного конфлікту. А тому питання подолання негативних наслідків конфлікту, забезпечення відновлення територій, що постраждали, включаючи заходи з запобігання екологічній катастрофі на Донбасі та реінтеграція тимчасово окупованих територій України мають бути окремими елементами Програми діяльності Уряду.

Ми закликаємо Вас, як Голову Комітету з питань економічного розвитку, визначеного головним для розгляду проєкту Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України (реєстр. 3330) за результатами розгляду проєкту та підготовки висновку Комітету рекомендувати направити його на доопрацювання, з метою врахування зауважень від громадських організацій.

Центр прав людини ZMINA

Офіс з розробки гуманітарної політики України

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БФ “Право на захист”

ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

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ГО “Центр громадянської просвіти “Альменда”

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Центр громадянських свобод