Росія перекине військових з Криму до Абхазії
|15:15 17.04.2020
|Крым
Підрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) Чорноморського флоту перекидають в Абхазію для допомоги "в боротьбі з коронавірусом".
Про це повідомляють росЗМІ, передає РБК-Україна.
Як повідомляється, по прибуттю на місце підрозділи розгорнуть тимчасовий автопарк і пункти спецобробки техніки, задіяної в процесі дезінфекції.
"В даний час колона з 13 спеціальних автомобілів, у тому числі мобільні комплекси аерозольної дезінфекції, авторозливні станції АРС-14М і теплові машини ТМС-65У з реактивним двигуном здійснюють марш з Кримського півострова в Республіку Абхазія", - йдеться в сообщеннии.
Нагадаємо, Україна не визнає так звані вибори президента в Абхазії, яка є окупованою Росією територією Грузії.
З початку окупації Криму на територію півострова з території Росії приїхали близько 500 тисяч осіб.
Росія приховує справжні дані і свідчить про менші цифри, вони показують приблизно 280 тисяч людей.
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