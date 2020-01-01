Україна може отримати $2 млрд від МВФ вже в кінці травня — Гетманцев
|15:01 17.04.2020
|Украина
До кінця року Україна повинна отримати від фонду $ 4 млрд. Всього в рамках розширеної програми співпраці Україна може розраховувати на $8 млрд від МВФ.
Україна може розраховувати на перші $2 млрд траншу від Міжнародного валютного фонду вже в кінці травня, заявив глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі телеканалу Україна 24 ввечері 16 квітня, передає НВ.
"Ми очікуємо до кінця року $4 млрд. Перший транш буде в $2 млрд і це буде в травні", - заявив Гетманцев в ефірі телеканалу.
Нагадаємо, що в оновленій версії держбюджету-2020 передбачена пряма підтримка МВФ . На цьому тижні в фонді заявили, що розраховують на швидке затвердження програми допомоги Україні .
Підписання програми з МВФ залежить від прийняття «антиколомойського» законопроєкту. Документ пропонує передбачити, що суди не можуть приймати рішення, які приведуть до зупинки розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації.
Законопроєкт був схвалений в першому читанні на позачерговому засіданні парламенту 30 березня, після чого депутати подали до нього понад 16 тис. правок. У другому читанні законопроєкт планують розглянути після Великодня.
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