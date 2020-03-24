У Кишиневі відкрили великодні ярмарки "щоб уникнути скупчення людей у магазинах"

14:45 17.04.2020   Молдова

У столиці Молдови Кишиневі відкрили великодні ярмарки просто неба, як пояснює міська влада – щоб уникнути скупчення людей у магазинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker. 

У Кишиневі відкрили великодні ярмарки просто неба, на яких можна придбати паски та інші продукти до свят. Про це 16 квітня написав на своїй Facebook-сторінці мер Кишинева Іон Чебан. 

Ярмарки спеціально облаштовані мерією, у столиці їх щонайменше п'ять.

"Ярмарки під відкритим небом організовані для того, щоб уникнути напливу покупців у магазини і дати можливість людям придбати продукти для великодніх свят", - зазначив Іон Чебан.

Водночас, церковні служби на Великдень проводитимуть за відсутності вірян.

Нагадаємо, Молдова оголосила два тижні вихідних для своїх бюджетних працівників для протидії поширенню коронавірусу – до 24 квітня. Винятком стануть вчителі - вони проводитимуть заняття онлайн.

Також країна вирішила перенести святкування Дня перемоги з 9 травня на 24 серпня. 



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