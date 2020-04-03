Все приезжающие в оккупированный Крым, которые обманывают "власти" о месте своего проживания, будут привлекаться к ответственности.

Об этом сообщил сегодня Сергей Аксенов, передают Примечания.

«Сегодня будет разработан нормативный акт в отношение тех приезжих, которые не соблюдают правила изоляции, в анкете указывают ложные данные и так далее, чтобы за факт обмана можно <было наказывать>. Материалы будут направляться в суд для принятия решения о штрафовании данных лиц до 30 000 рублей», — предупредил Аксенов.

Он добавил, что из правоохранителей будет создана оперативная группа для проверки информации, указываемой приезжающими в оккупированный Крым.

В Крым запрещено приезжать без разрешения. Приезжих, у которых нет «соответствующего разрешения на прибывание и передвижение на территории Республики Крым», будут выявлять на железнодорожном вокзале и в международном аэропорту Симферополя.

Всего в оккупированном Крыму на 17 апреля зарегистрированы 40 случаев коронавируса, под меднаблюдением находятся 2 040 человек.

В оккупированном Крыму установлены наказания за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. В частности, для граждан предусмотрен штраф в размере 4 000 рублей, если нарушение повторное или совершено с использованием транспорта — 5 000 рублей. А за отказ временно приостанавливать проведение мероприятий с присутствием граждан, а также работу объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий) введены штрафы: для должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей, для юрлиц — от 200 000 до 300 000 рублей. За повторное нарушение: для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 тысяч рублей для юрлиц — от 300 000 до 500 000 рублей.