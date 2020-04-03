Російський футбольний коментатор і журналіст Василь Уткін висловив свою думку щодо окупації Криму.

Про це Уткін сказав в інтерв'ю для YouTube-каналу журналістки Олесі Бацман, повідомляє УНІАН.

"Крим цілком міг бути російським, якщо б у кримчан користувалася успіхом російська освіта, якщо б люди купували російські товари, якби там працювали російські бізнесмени і вигравали конкуренцію. Те, як Крим став російським, складно прийняти, я це не дуже розумію", - сказав Уткін.

"Люди мого кола спілкування розглядають Крим і Донбас як прояв тих проблем, які і призвели Росію до того стану, в якому вона зараз знаходиться. Перший прояв, що все пішло не туди, це те саме засідання "Єдиної Росії", де було оголошено, що Путін повертається. Я дуже засмутився, що вони вирішили це без мене, адже це мене стосується, як і інших 140 мільйонів хлопців та дівчат на зразок мене. Для мене поворот стався саме тоді, все інше - прояв", - зазначив коментатор.

Уткін також висловив думку, що те, що Росія забрала в України Крим і розв'язала війну на Донбасі, є великою історичною помилкою Володимира Путіна: "Так, звичайно. Адже це спричинило серйозні наслідки".



