Росія засудила до максимальних термінів ув'язнення вже сімнадцять громадян України - Денісова

14:01 17.04.2020   Крым

Російська Феднрація незаконно затримує громадян України, засуджує до максимальних термінів ув’язнення, утримує у суворих умовах без надання меддопомоги, щоб максимально збільшити “ціну” їх свободи. Наразі в РФ на строк понад 10 років ув’язнення засуджено принаймні 17 наших громадян.

Про це повідомила у Telegram-каналі Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Держава-окупант знову незаконно затримує громадян України, засуджує до максимальних термінів ув’язнення, утримує у суворих умовах без надання меддопомоги, щоб максимально збільшити „ціну“ їх свободи. Два нових затримання на тимчасово окупованій території Криму за начебто „шпигунство“ та „державну зраду“, а також судилище над Енвером Сейтосмановим є тому прикладом”, — повідомила омбудсмен.

Вона нагадала, що російський “Апелляционный военный суд” залишив в силі вирок кримського татарина — 17 років позбавлення волі.

Також з її слів, до максимальних термінів ув’язнення засуджені Муслі Алієв — 19 років колонії суворого режиму, Інвер Бекіров — 18 років колонії суворого режиму, Енвер Мамутов до 16 років 9 місяців колонії суворого режиму.

Теймур Абдулаєв засуджений до 16 років 6 місяців колонії, а його брат Узеір до 12 років 6 місяців позбавлення волі. Руслан Зейтуллаєв та Володимир Якименко отримали термін 15 років позбавлення волі.

Олексія Бессарабова та Володимира Дудку засудили до 14 років колонії суворого режиму, а Ісмаілова Рустема до 13 років 6 місяців. Емір-Усеін Куку, Еміль Джемаденов, Віктор Шур та Вадим Сірук засуджені до 12 років позбавлення волі, Валентин Виговський — 11 років колонії та Сергій Бугайчук — 9 років 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму.

“Більшість з них має критичний стан психологічного та фізичного здоров’я, зокрема це Джеміль Гафаров, Сервер Мустафаєв та Олександр Шумков. Наголошую, що такі дії Росії є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які вона зобов’язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією”, — підкреслила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту застосувати всі можливі важелі впливу та посилити Україну у боротьбі за кожного громадянина, щоб якнайшвидше повернути всіх додому.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з відхиленням Воєнним апеляційним судом апеляційної скарги захисту незаконно утримуваного в Росії Енвера Сейтосманова. У грудні 2019 року Південний окружний військовий суд РФ засудив українця до 17 років ув’язнення за обвинуваченнями в тероризмі.



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