Авіатроща МАУ: Кулеба відкинув можливість нескоординованих дій з партнерами

13:45 17.04.2020   Украина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув можливість будь-яких нескоординованих з міжнародними партнерами дій України у справі розслідування збиття літака МАУ біля Тегерана 8 січня.

Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи повідомлення ЗМІ про "меморандум" від Ірану.

"Я вже пояснював, що наша позиція не змінилася. Ми працюємо на результат у тісній співпраці з колегами з Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи. Це міністри закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Британії – всіх країн, чиї громадяни загинули 8 січня. 15 квітня ми всі вп’ятьох знову розмовляли на телефонній конференції, координували наші подальші кроки", - сказав Кулеба.

Він акцентував, що мета всіх учасників Міжнародної групи залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака згідно з нормами міжнародного права.

"Все це робиться задля того, щоб хоч якось допомогти родичам та близьким загиблих подолати той біль і те горе, в якому вони живуть вже сто днів. Бо вони заслуговують на справедливість. Я вас запевняю, що нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами. Тому давайте залишимо повідомлення ЗМІ для обговорення самих ЗМІ", - підкреслив Кулеба.

Раніше Radio Farda повідомило, що іранська влада направила МЗС України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, аби Київ не подавав судові позови у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ біля Тегерана 8 січня.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.



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