Сколько воды осталось в водохранилищах оккупированного Крыма: съемки с коптера
|13:30 17.04.2020
|Крым
Как выглядят иссушенные крымские водохранилища, смотрите на видео.
Ще на цю тему:
20:01 13.04.2020
Пустити воду в Крим вже неможливо, вона затопить територію – експерт
Пустити воду в Крим вже неможливо, вона затопить територію – експерт
14:20 06.04.2020
Оккупанты опять заговорили об ограничениях подачи воды
Оккупанты опять заговорили об ограничениях подачи воды
20:45 17.03.2020
Крымчанам приходится пить не соответствующую нормам воду
Крымчанам приходится пить не соответствующую нормам воду
21:01 12.03.2020
У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму
У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму
14:01 10.03.2020
«Глава» Крыма призвал жителей экономить воду
«Глава» Крыма призвал жителей экономить воду
19:01 06.03.2020
Вода у Крим? Годувати і напувати треба свою армію, а не окупанта!
Вода у Крим? Годувати і напувати треба свою армію, а не окупанта!