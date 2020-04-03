В оккупированном Крыму зафиксированы три новых случая COVID-19. Общее количество заболевших на полуострове, по официальным данным, достигло 52 (40 — в Крыму, 12 — в Севастополе).

Об этом 17 апреля сообщил Сергей Аксенов, пишут местные СМИ, передает ATR.

«Это приехавший из Ирана наш керчанин, 9 апреля был в Астрахани и потом приехал сюда. Но уже был на контроле, поскольку службам передали, что он был за границей, соответственно его сопровождали. Сейчас диагноз подтвержден, он изолирован. Второй зараженный — контактное лицо в городской больнице Армянска, контактировал с больным. Там ситуация более-менее под контролем. Третий случай — контактное лицо в Красногвардейском районе, женщина», — заявил Аксенов.

Так, общее количество заболевших на полуострове, по данным оккупационных «властей», достигло 52 (40 — в Крыму, 12 — в Севастополе).

Отметим, что по состоянию на 17 апреля на официальном ресурсе российского штаба по распространению COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» сообщается о 40 инфицированных в оккупированном Крыму, и о 12 — в Севастополе.