В оккупированном Крыму — три новых случая COVID-19, общее количество возросло до 52
|13:15 17.04.2020
|Крым
В оккупированном Крыму зафиксированы три новых случая COVID-19. Общее количество заболевших на полуострове, по официальным данным, достигло 52 (40 — в Крыму, 12 — в Севастополе).
Об этом 17 апреля сообщил Сергей Аксенов, пишут местные СМИ, передает ATR.
«Это приехавший из Ирана наш керчанин, 9 апреля был в Астрахани и потом приехал сюда. Но уже был на контроле, поскольку службам передали, что он был за границей, соответственно его сопровождали. Сейчас диагноз подтвержден, он изолирован. Второй зараженный — контактное лицо в городской больнице Армянска, контактировал с больным. Там ситуация более-менее под контролем. Третий случай — контактное лицо в Красногвардейском районе, женщина», — заявил Аксенов.
Так, общее количество заболевших на полуострове, по данным оккупационных «властей», достигло 52 (40 — в Крыму, 12 — в Севастополе).
Отметим, что по состоянию на 17 апреля на официальном ресурсе российского штаба по распространению COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» сообщается о 40 инфицированных в оккупированном Крыму, и о 12 — в Севастополе.
Ще на цю тему:
Коллаборант Фикс ожидает провокаций от НАТО в Черном море
Крымчане увеличивают риск распространения коронавируса
Для приезжих в оккупированный Крым придумали новое наказание
В оккупированном Крыму наблюдается "серьезный кризис власти"
Екіпаж яхти «Варвара» випустили з обсерватора, вони продовжать самоізоляцію в морі – адвокат
Крымский заповедник понизили в статусе, а площадь хозяйственного назначения в нем увеличили в 2,5 раза
Севастопольских рыбаков отправят ловить кильку в Каспийском море
В Европарламенте грозят Росии новыми санкциями из-за COVID-19 в Крыму и на Донбассе
Оккупационный режим запрещает медикам работать по совместительству