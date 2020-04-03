Российское погрануправление ФСБ не разрешило покинуть Крым и выехать на материковую часть Украины севастопольскому пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику.

Об этом он сообщил корреспонденту Крым.Реалии.

«Сегодня ФСБ на «Чонгаре» отказались пропустить меня на материковую Украину. Несмотря на паспорт гражданина Украины, наличие навязанного гражданства России не позволяет им выпускать людей из «путинской зоны». Так они объяснили. Не допустили даже к прохождению границы. Не разговаривают вообще. Если у тебя «путинский аусвайс» – этот документ раба – все, ты не выездной, ты навсегда в застенках гигантской тюрьмы России. Буду добиваться аннулирования российского паспорта насильно мне навязанного оккупационной властью», – сказал Софяник.

Он уточнил, что никакого документа о запрете на выезд ему выдано не было.

Российская ФСБ публично не комментирует запрет на выезд из Крыма Софянику.

14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.

Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них – через Южно-Китайское море длиной 350 км.

Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время.

Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.