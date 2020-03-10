США звинуватили РФ в небезпечному перехопленні і супроводженні власного літака протичовнової боротьби P-8A Poseidon.

Про це пише офіційний сайт ВМФ США, передає Український мілітарний портал.

Інцидент мав місце 15 квітня 2020 року над міжнародними водами Середземного моря.

Су-35С на значній швидкості здійснював вихід на курс літака P-8A, що створювало загрозу зіткнення літаків.

В окремих випадках відстань між літаками була менше 8 метрів. Су-35С здійснював небезпечні маневри біля P-8A протягом 42 хвилин.

Відповідно до угоди 1972 року про попередження інцидентів в відкритому морі і повітряному просторі над ним Вашингтон і Москва погодилися утримуватися від дій, які створюють загрозу екіпажам кораблів і літаків.

Подібний тип поведінки із боку РФ вже мав місце в червні 2019 року. Тоді Су-35С, піднявшись із бази Хмеймім, здійснив непрофесійне перехоплення P-8A. Проте тоді тривалість небезпечного перехоплення складала 28 хвилин.