Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус

12:30 17.04.2020   Болгария

Болгарія з 17 квітня зачиняє столицю на в'їзд-виїзд у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Столицю Болгарії Софію закривають на карантин з 17 квітня на невизначений час у зв’язку зі зростанням кількості нових захворювань на коронавірус в останні два дні. Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Кирил Ананьєв.

В’їзд-виїзд у столицю повністю закривають – за винятком вантажних перевезень. Також проїзд дозволятимуть людям, яким необхідно їхати на роботу або у лікарню.

У Софії проживає близько 2 мільйонів людей.

У середу та четвер, 15-16 квітня, у Болгарії зареєстрували по 40 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 800, 38 хворих померли.

Нагадаємо, країна оголосила надзвичайний стан у зв’язку з коронавірусом 13 березня, зачинивши школи, дитячі садки та університети, а  30 березня запровадила "масковий режим".

Водночас, Болгарія поки не заборонила церковні служби за участю вірян  під час Великодніх свят, хоча прем'єр-міністр країни Бойко Борисов закликав громадян за можливості відмовитися від відвідування церкви.



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