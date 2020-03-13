На «Григорій Куроп’ятников» відремонтували АК-630

12:15 17.04.2020   Украина

На кораблю морської охорони «Григорій Куроп’ятников», проекту 1241.2, шифр «Молния», минулого року відремонтували 30-мм артилерійську установку АК-630.

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на відповідний тендер у системі публічних закупівель Prozorro.

Минулого року на кораблю також було відремонтовано універсальну корабельну артилерійську установку – 76-мм АК-176.

Тендер на ремонт 30-мм артилерійську установку АК-630 було оголошено 13 вересня 2019 року та за результатами аукціону проведеного 24 вересня 2019 року, 9 жовтня було підписано угоду про ремонт.

Перемогло у тендері Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Шторм», що і ремонтував артилерійську установку АК-176.

Як і минулого разу пропозиція Державного підприємства виявилась більш дешевою за конкурента – ТОВ «Магістраль-Юг» та склала 790 000 гривень проти 796 000 гривень у конкурента.

За інформацією з офіційного сайту «Науково-дослідний інститут «Шторм» має власний виробничий комплекс для металообробки, що дозволяє йому виготовляти різноманітні заготовки, деталі та металоконструкції. Також вони серійно займаються ремонтом та модернізацію електричних систем, зокрема звукометричних комплексів.

Серед поломок та несправностей які мали бути усунуті в ході ремонту артустановки АК-630 на кораблю «Григорій Куроп’ятников» у тендері вказується:

Система живлення електричною енергією не забезпечує стабільне живлення силових систем та агрегатів, зниження опору ізоляції токопровідних частин
Візирна колонка має помилки трансляції по кутам горизонтального та вертикального наведення. Страта ізоляційних властивостей внутрішнього кабельного монтажу. Знос контактних груп. Лущення резино-технічних виробів.
Система керування, станції управління наявні систематичний вихід з ладу запобіжників блоку комутації станції підсилення
Потребують перевірки котушки електромагнітів
Система подачі потребує дефектування, наявні заїдання подачі
Обертання АУ по куту місця та азимут горизонту зі змінними швидкостями (ривками) Приводи працюють з великою похибкою.
Втрата властивостей ущільнення люків, дверцят, щитів, люльки башти. Під час негоди наявні заливання баштових агрегатів забортною вдою, та атмосферними опадами
Система охолодження АУ, наявні протікання, охолоджувальних рідин, вироби з гуми (рукава, ущільнення) мають тріщини, потребують заміни. Гічна робота електродвигуна насоса, наявна вібрація.
Пневмосистема стравлювання повітря із пневмосистеми артилерійської установки в місцях з’єднання шлангів, трубок та манометрів. Шланги мають тріщини. Трубки з гайками мають незначні деформаційні пошкодження.

Окрім того мали проведені роботи з фарбування та вивчення стану складових частин зі встановленням терміну експлуатації в пострілах.

Додатково має бути поставлені запасні інструменти та приладдя (ЗІП) – чохол для артилерійської установки, елементи індивідуального ЗІП згідно типорозміру та відновлення комплекту документації по експлуатації артилерійської установки.

Минулого року корабель Морської охорони ДПСУ «Григорій Куроп’ятников» (BG50), перебував на доковому ремонті, на суднобудівному підприємстві ТОВ «ПСК Сервіс» у Миколаєві, куди прибув 6 червня 2019-го року.

Вже 13 червня він був піднятий на стапельну плиту. Докова частина робіт тривала майже три місця та 20 серпня корабель було спущено на воду.

19 вересня 2019-го року стало відомо про завершення всіх робіт спеціалістами судноремонтного підприємства «ПСК Сервіс» та вихід на службу корабля морської охорони «Григорій Куроп’ятников», проекту 1241.2, шифр «Молния».

Загальні характеристики корабля морської охорони «Григорій Куроп’ятников», проекту 1241.2, шифр «Молнія»

Водотоннажність: 495 тонн
Довжина: 56.40 метрів
Ширина: 10.21 метрів
Осадка: 2.10 метрів
Габаритна осадка: 3.30 метрів
Головні двигуни: 2х10000 к.с., дизелі М-507А
Швидкість: 32.87 вузлів
Дальність плавання: 1600 (12 вуз)
Автономність: 10 діб
Екіпаж: 36 осіб
Озброєння:
1х1 76 мм АУ АК-176М
1х6 30-мм АУ АК-630М
4х1 400 мм ОТА-40-204А (зараз демонтовані)
2х5 РБУ-1200М «Ураган»
ПЗРК
2 бомбоскидача
1х7 55 мм гранатомет МРГ-1 (РГ-55)



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