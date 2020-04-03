В українській армії - вже 29 випадків коронавірусу
|12:01 17.04.2020
|Украина
Станом на ранок 17 квітня в ЗСУ загалом зареєстровано 29 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу підтверджено один новий випадок.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
«На 07.00 17 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 2 летальні. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 277 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 24 особи», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за добу підтверджено один новий випадок захворювання на COVID-19. Так, військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області з 13.04.2020 проходив лікування в домашніх умовах з діагнозом ГРЗ. 16 квітня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я та за бажанням військового він був госпіталізований до інфекційної лікарні міста Одеса. Тест ПЛР від 16.04.2020 виявився позитивним. Наразі стан хворого стабільний, запевняють в пресслужбі.
Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
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