У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19

11:30 17.04.2020   Румыния

Дослідники з Політехнічного університету у румунському місті Тімошоара розробили прототип пристрою, який стерилізуватиме повітря у приміщеннях, де перебувають пацієнти з коронавірусом (COVID-19).

Про це йдеться у заяві ВУЗу, повідомляє Romania-Insider, передає  Укрінформ.

«Групи дослідників з Політехнічного університету Тімошоари розробили прототип пристрою, що стерилізує повітря, яке видихають пацієнти, зокрема, в приміщеннях реанімації, і може бути корисним у боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2 і не тільки», - йдеться у заяві університету.

У ВУЗі додали, що пристрій працює для зменшення мікробіологічних матеріалів у повітрі шляхом ультрафіолетового випромінювання повітря.

Йдеться саме про повітря, що видихається інфікованими SARS-CoV-2 пацієнтами, які підключені до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Зазначається, що нині апарат тестується в лабораторії.

У разі успішного завершення етапу тестування, університет планує запатентувати пристрій.

Раніше бельгійська компанія Materialise розробила маску, надруковану на ЗD-принтері, яка може замінити апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані 2 000 065 осіб, загинули 126 754 особи та 484 597 осіб одужали.



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