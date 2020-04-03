Экипажи фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, передает Крым Информ.

Во время сближения «вражеский» отряд кораблей открыл огонь по кораблям ЧФ России. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» отразил воздушную атаку. «Затем личный состав ракетных боевых частей фрегата и малого ракетного корабля произвели распределение целей и уничтожили отряд кораблей условного противника заплпом высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК». Фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом», – уточняется в сообщении.

Также моряки провели тренировку по борьбе за живучесть. Экипаж «Орехово-Зуево» условно получил пробоину в корпусе, через которую в один из отсеков корабля начала поступать забортная вода. В свою очередь экипаж фрегата оказал помощь терпящему бедствие кораблю.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота.