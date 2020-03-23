Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що корпоратизація Адміністрації морських портів буде завершена, а концесійні договори щодо низки портів підпишуть за графіком.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні, повідомляє пресслужба МІУ, передає Укрінформ.

Зустріч було присвячено питанням водного транспорту та роботі портів, а також подальшим планам співпраці з бізнес-спільнотою щодо інфраструктури водного транспорту.

Криклій відзначив, що міністерством розроблено та оприлюднено проєкт методики розрахунку ставок портових зборів.

«Ми очікуємо на спільну роботу з бізнесом над проєктом, готові розглядати конструктивні зауваження, також ми розпочали погодження документу з іншими органами влади, плануємо отримати результат до кінця травня», - сказав міністр.

Зазначається, що наразі Адміністрація морських портів здійснює попередні розрахунки щодо окремих портів для здійснення порівняльного аналізу вартості суднозаходу за чинними ставками і за ставками, обрахованими за новою методикою.

Криклій підкреслив, що корпоратизація Адміністрації морських портів буде завершена, проте, за його словами, відповідний законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання відповідно до отриманих зауважень інших центральних органів виконавчої влади та Державної регуляторної служби.

«Ми плануємо підписання концесійних догорів за графіком. Готуються проєкти концесії у порту Чорноморськ, Одеса та Бердянськ. Концесія лишається нашим незмінним пріоритетом», - заявив міністр.

У свою чергу, представники АСС наголосили на необхідності ухвалення законопроєкту «Про внутрішній водний транспорт».

За даними МІУ, також під час зустрічі обговорено питання одночасного шлюзування двох барж, плани з ремонту шлюзів, інші питання використання інфраструктури водного транспорту.