В России не осталось регионов без коронавируса
|10:45 17.04.2020
|Россия
Республика Алтай стала последним регионом России, где был обнаружен случай заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает Коммерсантъ.
«В Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы»,— сказали в правительстве. Там уточнили, что ранее к женщине приезжали родственники из соседнего региона. Сейчас устанавливаются все возможные контактные лица.
В правительстве сообщили, что в ближайшее время с обращением к жителям региона выступит глава республики Олег Хорохордин. Граждан попросили оставаться дома, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заразившихся достигло 27 938. Всего умерли 232 человека, выздоровели — 2304.
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