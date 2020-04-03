В России не осталось регионов без коронавируса

10:45 17.04.2020   Россия

Республика Алтай стала последним регионом России, где был обнаружен случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает Коммерсантъ.

«В Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы»,— сказали в правительстве. Там уточнили, что ранее к женщине приезжали родственники из соседнего региона. Сейчас устанавливаются все возможные контактные лица.

В правительстве сообщили, что в ближайшее время с обращением к жителям региона выступит глава республики Олег Хорохордин. Граждан попросили оставаться дома, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заразившихся достигло 27 938. Всего умерли 232 человека, выздоровели — 2304.

 



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