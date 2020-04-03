Крымчане отмечают резкую перемену в поведении "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова: если раньше он все время был в эпицентре событий, «жег глаголом», мотался по регионам, создавал видимость бурной деятельности и даже лично решал проблемы немытых подъездов, то сейчас производит впечатление растерявшегося человека.

Это подтверждают и источники РИА «Новый День» в "правительстве" аннексированного Крыма. А эксперты считают, что сейчас "глава" оккупированного Крыма пожинает плоды собственных кадровых ошибок.

«Предыдущие составы Совмина были намного сильнее, – сообщил источник агентства. – Даже «севшие» вице-премьеры – да, воровали – но в сложных ситуациях могли разобраться, принять на себя ответственность, решить проблему, заставить других работать. А сейчас все боятся ответственности: или не понимают, или не могут, или не хотят. Эта команда презентационная – красиво рассказывать и отчитываться. А в сложной ситуации нужны другие кадры. Но заменить действующих некем, вот они и пользуются – разбегаются по углам, растекаются, как ртуть».

Теряется связь с "органами власти" на местах, отмечает источник: ими сейчас серьезно никто не занимается, а сами они растеряны и не совсем понимают, что можно и нужно делать. При этом "власть" перекладывает на них все больше ответственности.

И пока Аксенов «самоизолируется» от подчиненных и населения (по крайне мере, именно такое складывается впечатление), усиливается вторая ветвь "крымской власти", а точнее – ее лидер "спикер госсовета" Владимир Константинов.

Эксперты отмечают, что он очень быстро среагировал на ситуацию: отправил в регионы "депутатов", сам действует, в постоянной координации с партячейками и "руководством" районов и городов.

В результате напряжение между Аксеновым и Константиновым начал усиливаться, а тут еще начался конфликт в рамках так называемого волонтерского движения.

"Депутаты" усилено пиарятся: каждую картошку в сетях постят, отчитываются за свой "нелегкий" труд. "Совмин" об этой работе вообще не упоминает, как будто это их не касается.

«Координация работы волонтеров и администраций, органов власти и депутатов – это работа министра внутренней политики, информации и связи Афанасьева, – говорит источник – Но он отстранился. Константинов пытается перетянуть одеяло на себя и не координируется с "Совмином". Аксенов нервничает. В итоге имеем случаи, когда одним и тем же нуждающимся привозят продукты и прочее одновременно все. А другие сидят вообще без всего».

Иными словами, считают эксперты, в оккупированном Крыму сейчас наблюдается серьезный "кризис власти", и не факт, что Аксенов сможет выйти из этого кризиса победителем.

