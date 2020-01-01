До акваторій Чорного та Азовського морів ниближаються сильні пориви вітру.

Про це йдеться у штормовому попередженні Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.

“У найближчу годину зі збереженням вночі та вранці 17 квітня на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм (до 2 метрів — ред) (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні.