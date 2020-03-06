У Грузії повністю заборонять пересування на легкових автомобілях
|10:30 17.04.2020
|Грузия
Уряд Грузії посилить карантин через зростання випадків коронавірусу, повністю заборонивши пересування на легкових автомобілях до 21 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами радника прем'єр-міністра Грузії Іраклія Чіковані, заборона почне діяти з 17 квітня. Дане обмеження не стосуватиметься перевезення вантажів і машин дистрибуції.
"Незважаючи на заклики лікарів залишатися вдома, рух залишається дуже інтенсивним, а сьогодні в світі немає іншого методу боротьби з коронавірусом як соціальна дистанція. Тому уряд ще раз наполегливо просить залишатися вдома і з цією метою приймає рішення посилити заходи. З 17 квітня з 12:00 до кінця дії надзвичайного стану 21 квітня вводиться повна заборона на пересування легкових автомобілів", - сказав Чіковані.
Також від завтрашнього дня стає обов'язковим носіння медичних масок у закритих місцях. За порушення цього режиму - штраф у 15 тис. ларі (майже 130 тис. гривень).
Нагадаємо, раніше в Грузії закрили на в'їзд та виїзд чотири найбільших міста: Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі. Також уряд країни продовжив режим надзвичайного стану. Перший випадок зараження в країні був зафіксований 26 лютого, перша смерть - 4 квітня.
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