Словаччина сприятиме здобуттю Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, про це заявив новий міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою, передає Гордон.



Словацький міністр запевнив, що Україна буде у пріоритеті політики нового словацького уряду. Він також заявив, що Словаччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, європейський та євроатлантичний вибір Української держави.



"Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації на сході України, російської агресії, що триває, динаміки процесу мирного врегулювання у форматі "Нормандської четвірки" та переговорів у Мінську. Глава МЗС України запросив словацького колегу відвідати Україну, щойно візити стануть можливими. Корчок радо прийняв запрошення", – ідеться в повідомленні.



Новий уряд Словаччини було приведено до присяги 22 березня. Водночас Корчок став міністром пізніше за інших членів уряду (8 квітня), оскільки два тижні перебував на самоізоляції після повернення зі США у зв'язку з епідемією коронавірусу.



Україна активізувала співпрацю з НАТО 2014 року на тлі анексії Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості".



9 березня 2018 року в НАТО повідомили, що визнають за Україною статус країни-аспіранта – кандидата на членство в Альянсі.



7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон щодо внесення в Конституцію положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та Організації Північноатлантичного договору. Закон набув чинності 21 лютого 2019 року.

