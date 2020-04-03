Словаччина пообіцяла Україні допомогу у здобутті статусу партнера розширених можливостей НАТО

09:30 17.04.2020   Украина

Словаччина сприятиме здобуттю Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, про це заявив новий міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою, передає Гордон.

Словацький міністр запевнив, що Україна буде у пріоритеті політики нового словацького уряду. Він також заявив, що Словаччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, європейський та євроатлантичний вибір Української держави.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації на сході України, російської агресії, що триває, динаміки процесу мирного врегулювання у форматі "Нормандської четвірки" та переговорів у Мінську. Глава МЗС України запросив словацького колегу відвідати Україну, щойно візити стануть можливими. Корчок радо прийняв запрошення", – ідеться в повідомленні.

Новий уряд Словаччини було приведено до присяги 22 березня. Водночас Корчок став міністром пізніше за інших членів уряду (8 квітня), оскільки два тижні перебував на самоізоляції після повернення зі США у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Україна активізувала співпрацю з НАТО 2014 року на тлі анексії Криму Росією і збройного конфлікту на Донбасі. Наприкінці 2014 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики "позаблоковості".

9 березня 2018 року в НАТО повідомили, що визнають за Україною статус країни-аспіранта – кандидата на членство в Альянсі.

7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон щодо внесення в Конституцію положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та Організації Північноатлантичного договору. Закон набув чинності 21 лютого 2019 року.
 



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