Екіпаж яхти «Варвара» випустили з обсерватора, вони продовжать самоізоляцію в морі – адвокат
|09:15 17.04.2020
|Крым
Адвокат Ріфат Яхін повідомив, що екіпаж яхти «Варвара», яка прибула до анексованого Криму з Греції, випустили з обсерватора. За його словами, моряки продовжать самоізоляцію в морі.
Про це Яхін повідомив на своєму каналі в Telegram, передає Крым.Реалии.
«Микола Шкурін і Микола Новак провели в обсерваторі три дні, коронавірус у них не виявлено. Екіпаж яхти «Варвара» сьогодні залишив обсерватор, де моряки перебували з 11 квітня за рішенням міського суду Феодосії. Аналізи показали, що Шкурін і Новак здорові. 14-денний карантин закінчився напередодні. Однак екіпаж має намір продовжити самоізоляцію на яхті», – написав адвокат.
Раніше співробітники Роспотребнадзору в Криму продезінфікували моторно-вітрильну яхту «Варвара» після прибуття з Греції.
До цього екіпаж яхти, згідно з рішенням суду, направили в обсерватор в Євпаторію. При цьому адвокат моряків Ріфат Яхін вважав, що рішення суду «політично продиктоване», тому що згідно з роз'ясненням Роспотребнадзору від 23.03.2020 року, екіпажі морських суден не підлягають ізоляції на 14 календарних днів з дня прибуття.
Яхта «Варвара» прибула до Криму на початку квітня.
У Севастополі станом на 16 квітня підтверджено чотири нові випадки зараження коронавірусом. З початку року в Севастополі зареєстровано 12 випадків захворювання, чотири людини виписали після одужання.
Вранці 16 квітня в Сімферополі та Роздольненському районі Криму підтвердили три нові випадки коронавірусної інфекції. Загалом у Криму коронавірус був виявлений у 37 осіб.
У Криму продовжили режим самоізоляції громадян до 30 квітня, в Севастополі – до 19 квітня.
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