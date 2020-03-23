Екіпаж яхти «Варвара» випустили з обсерватора, вони продовжать самоізоляцію в морі – адвокат

09:15 17.04.2020   Крым

Адвокат Ріфат Яхін повідомив, що екіпаж яхти «Варвара», яка прибула до анексованого Криму з Греції, випустили з обсерватора. За його словами, моряки продовжать самоізоляцію в морі.

Про це Яхін повідомив на своєму каналі в Telegram, передає Крым.Реалии.

«Микола Шкурін і Микола Новак провели в обсерваторі три дні, коронавірус у них не виявлено. Екіпаж яхти «Варвара» сьогодні залишив обсерватор, де моряки перебували з 11 квітня за рішенням міського суду Феодосії. Аналізи показали, що Шкурін і Новак здорові. 14-денний карантин закінчився напередодні. Однак екіпаж має намір продовжити самоізоляцію на яхті», – написав адвокат.

Раніше співробітники Роспотребнадзору в Криму продезінфікували моторно-вітрильну яхту «Варвара» після прибуття з Греції.

До цього екіпаж яхти, згідно з рішенням суду, направили в обсерватор в Євпаторію. При цьому адвокат моряків Ріфат Яхін вважав, що рішення суду «політично продиктоване», тому що згідно з роз'ясненням Роспотребнадзору від 23.03.2020 року, екіпажі морських суден не підлягають ізоляції на 14 календарних днів з дня прибуття.

Яхта «Варвара» прибула до Криму на початку квітня.

У Севастополі станом на 16 квітня підтверджено чотири нові випадки зараження коронавірусом. З початку року в Севастополі зареєстровано 12 випадків захворювання, чотири людини виписали після одужання.

Вранці 16 квітня в Сімферополі та Роздольненському районі Криму підтвердили три нові випадки коронавірусної інфекції. Загалом у Криму коронавірус був виявлений у 37 осіб.

У Криму продовжили режим самоізоляції громадян до 30 квітня, в Севастополі – до 19 квітня.



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