НАТО инициирует новые учения в Черноморском регионе – Минобороны Украины

09:01 17.04.2020  

НАТО выступило с инициативой проведения новых совместных с Украиной учений в Черноморском регионе и подчеркнуло готовность государств-членов углублять партнерство с Украиной.

Об этом в личном обращении к Министру обороны Украины Андрею Тарану написал глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, сообщает пресс-служба министерства, передают Крым.Реалии.

«Дальнейшее сотрудничество, в частности, заключается в проведении совместных учений в районе стратегической важности – Черноморском регионе, совместной работы по противодействию гибридной войне и более обширного доступа к образовательным программам НАТО», – говорится в тексте документа.

Также сообщается, что НАТО продолжит поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

«В разгар беспрецедентного вызова, который касается всех государств-членов Североатлантического Альянса и государств-партнеров, НАТО остается непреклонным в своих обязательствах по помощи Украине в усилении ее обороноспособность и внедрении евроатлантические реформ. Поддержка НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой», – подчеркнули в заявлении.

8 апреля 2019 года в юго-западной части Черного моря стартовали совместные учения НАТО «Морской щит – 2019». В них участвовали корабли и авиация США, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции и Румынии во взаимодействии с представителями ВС Грузии и Украины.

После этого разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота России вывели на дежурство в связи с учениями кораблей НАТО в Черном море.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.



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