Путін скасував «побєдобєсіє» на невизначений термін
|08:45 17.04.2020
|Россия
Президент Росії Володимир Путін оголосив про перенесення параду на честь 75-річчя Перемоги.
Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.
"Ризики в зв'язку з пандемією коронавірусу не дозволяють почати підготовку до параду 9 травня, тому її потрібно перенести, як і інші заходи до 75-річчя Перемоги", - цитує агентство слова Путіна.
Таким чином, ювілейний парад Перемоги на Красній площі і акція "Безсмертний полк" відкладено на пізніший термін. Путін не назвав точну дату, лише зазначив, що святкування пройде пізніше цього року.
Приводом для перенесення стала пандемія коронавірусу, а також те, що напередодні перенести парад на іншу дату Президента РФ попросили російські ветеранські організації.
Як повідомлялося раніше, загальна кількість хворих Covid-19 в Росії на ранок 16 квітня становила 27 893 осіб.
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