Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з рішенням Воєнного апеляційного суду м.Власиха Московської області відхилити апеляційну скаргу адвокатів незаконно утримуваного в Росії громадянина України Енвера Сейтосманова на попереднє рішення Південного окружного військового суду за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

«Вимагаємо від російської сторони негайно звільнити громадянина України Енвера Сейтосманова та інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися у в’язницях на території РФ та окупованого Криму. Такий крок потрібно розглядати не лише у контексті відновлення справедливості стосовно невинних людей, але й забезпечення їхнього права на життя в умовах пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

5 грудня Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону виніс вирок Енверу Сейтосманову - 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік.

Енвер Сейтосманов і його брат Ернес Сейтосманов були затримані після обшуку 10 травня 2019 року в селі Тиловому Балаклавського району під Севастополем. Після допиту Ернеса відпустили, а Енвера заарештували, пред'явивши йому «участь у діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною».